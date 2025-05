Il pannolino, nei primi anni di vita del bambino, è un elemento assolutamente indispensabile, e va scelto con estrema cura affinché non provochi irritazioni e arrossamenti alla pelle delicata dei piccoli.

Trovare dei modelli che abbiano un buon rapporto qualità prezzo non è sempre facile, anche perché quella per i pannolini è una delle spese più importanti che i genitori devono sostenere dalla nascita fino al momento dello spannolinamento.

Basti pensare che, secondo le statistiche, in media i bambini consumano circa 6-7 pannolini al giorno, ovvero 1500 all’anno, arrotondando per difetto; una quantità che ovviamente cambia in base a vari fattori, primo fra tutti l’età del bimbo.

Questo si traduce, va da sé, in una spesa estremamente rilevante che va a incidere non poco sul bilancio familiare, se pensiamo che, in media, un pacco di pannolini si aggira sui 10 euro.

Ecco perché spesso i genitori si affidano a super offerte o a maxi acquisti online, ma come detto non si può non tenere presente, nella scelta, la qualità del prodotto, pena la comparsa di vari disturbi nel bimbo.

Per questo, l’associazione Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori pannolini attualmente esistenti sul mercato, valutati secondo criteri ben precisi, ovvero perdite, umidità superficiale, assorbimento, notturno e diurno, e traspirabilità.

Ogni parametro è stato valutato da un panel di esperti e genitori su un costo annuo stimato sull’utilizzo di circa quattro pannolini al giorno; Altroconsumo ha preso in esame solo i pannolini di taglia 4, usati a partire dai 6 mesi e considerati i più utilizzati.

Secondo il test, quindi, al primo posto troviamo i pannolini Pampers Baby Dry mutandino, con ottima qualità (88/100), un prezzo medio di 18,36 euro e quindi costo annuo di 1.165 euro.

Ancora Pampers al secondo post, con il Progressi mutandino (87/100, 19,41 euro, costo annuo di 1.492 euro), mentre il terzo post è una vera e propria sorpresa: troviamo infatti gli Hello Baby pannolino mutandina dell’Eurospin (86/100, prezzo medio 4,99 euro, costo annuo 364 euro).

Infine, ancora Pampers, con il Pampers progressi (85/100, prezzo medio 19,31 euro, costo annuo 1.343 euro) e i Mamia Maxi 4 delle catene Aldi (82/100, prezzo medio 6,97 euro, costo annuo 204 euro), catalogato come miglior acquisto per rapporto qualità prezzo. A 82/100 ancora Pampers con i Baby Dry (18,29 euro, costo annuo 1.113 euro).