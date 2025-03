Si parla spesso della presenza, fondamentale, dei nonni nella crescita dei bambini, e dell’importantissimo ruolo che sono chiamati a svolgere, non solo come aiuto ai genitori, ma anche come figure di riferimento per i nipotini; tuttavia, allo stesso tempo si discute altrettanto spesso dell’opportunità che gli stessi si presentino a qualunque ora del giorno a casa di figli, nuore e generi per vedere i nipoti, anche senza preavviso.

Soprattutto nelle prime fasi dopo il parto, infatti, le neomamme potrebbero desiderare solo tranquillità e pace, e la presenza di altre persone che, seppur familiari, sono comunque estranee al nucleo che si è appena venuto a creare potrebbe rappresentare motivo di disagio e di malessere; ora, al netto dell’importanza di parlare sempre e apertamente di ciò che si desidera per la propria famiglia, ivi comprese eventuali visite da parenti e amici, resta da capire se quella dei nonni, essendo una figura particolare, possa godere di una “deroga” dalla necessità di avvertire prima di presentarsi a casa, oppure no.

Sulla questione si è espresso di recente il creator Rick Cognata, sui social Legacy of a Granpda, nonno a sua volta di due nipotini, che ha dato la propria visione della faccenda.

Cognata ha detto di aver sempre chiamato la figlia prima di presentarsi a casa sua: “Le chiedo ‘Ehi, ti dispiace se vengo? Mi mancano. Voglio solo fare un salto. Porterò del cibo, quello che vuoi’. Lei dice di sì, ma a volte risponde: ‘No papà, oggi non è una bella giornata'”.

Il nonno, però, ammette che ci sono altri nonni suoi amici che non la pensano così, e che si presentano a casa dei figli a qualunque ora senza avvisare, “forti” del loro ruolo. Il suo video, che ha raccolto più di 2000 like, ovviamente ha scatenato anche sui social la discussione. “Non andrei senza preavviso – scrive una nonna – Voglio che mio figlio e mia nuora sappiano che li rispetto e rispetto il loro spazio e la loro privacy”; e ancora “Abito proprio all’angolo dove sta mia figlia, ma le mando sempre un messaggino per chiedere se posso andare. L’ultima cosa che vorrei vedere è mio genero in mutande!”

“Alla famiglia di mio marito piace spuntare con gli amici – scrive una nuora – ho dovuto mettere dei confini, ora sono io la cattiva, non vengono più e lo adoro”; “Anche mio padre mi chiama prima, ma quando è già nel vialetto di casa mia!”, è invece il commento ironico di un’altra figlia.

In una dichiarazione rilasciata sull’argomento a Today, Cognata ha aggiunto che le visite non pianificate possono risultare come delle vere e proprie intrusioni, soprattutto perché non si sa se i genitori sono stanchi per la giornata e vogliono solo riposarsi, oppure se i bambini dormono o hanno qualcosa da fare.