È giusto che dei parenti bacino sulle labbra i piccoli della famiglia? A fare questa domanda, in un recente post Reddit, è stato il papà di una bambina di due anni, il quale ha chiesto agli utenti del forum di dargli pareri sulla sua personale situazione.

“La mia famiglia si è divisa perché il fratello di mia moglie vuole dare un bacio sulle labbra a nostra figlia di 2 anni ogni volta che la vede”, ha scritto l’uomo sul sito. “Mia moglie si è lamentata con sua madre, che l’ha accusata di essere ‘disgustosa’ e non è intervenuta. Siamo matti noi o c’è qualche scusa per questo comportamento? Abbiamo dovuto tagliare i ponti con loro per questo motivo”.

“Personalmente, trovo disgustoso dover subire forzatamente dei baci sulle labbra, specialmente da bambini, ed è questo che abbiamo chiesto loro di rispettare”, ha poi aggiunto l’uomo. “La loro interpretazione è stata diversa e, tra le altre cose (questa è una storia lunga), hanno dato a mia moglie dell’idiota come se questo la dovesse far rendere conto di aver sbagliato. Sono sconcertato dalla loro presunzione e dalla scarsa considerazione che mostrano. Per inciso, mia figlia era chiaramente infastidita, anche se loro hanno sostenuto che noi stessimo ingigantendo la situazione”.

E, tra i commenti, moltissimi utenti hanno dato ragione alla famiglia della piccola: “Non bacerei mai il figlio di qualcun altro sul viso, soprattutto sulla bocca. Perché non glielo dite direttamente? Non c’è motivo di coinvolgere la madre. Diglielo direttamente”, scrive uno di loro. “Non è strano farlo necessariamente, ma non è nemmeno strano non essere d’accordo”, commenta invece un altro.

L’argomento del bacio sulle labbra è, del resto, da sempre molto dibattuto tra i genitori. Secondo molti esperti, però, questa pratica sarebbe da evitare in ogni caso, anche da parte dei familiari più vicini. “La bocca è una zona erogena, che dà piacere. Lo sanno i fumatori, lo sanno i golosi che amano mangiare”, spiega la psicologa Margheria Ferrari Ginevra, intervistata da GravidanzaOnline. “Stimolare quella zona è sbagliato. Il tempo in cui si libera quella zona erogena del bambino è quello dello svezzamento, un periodo cruciale che fa da sfondo allo sviluppo”.