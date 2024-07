Della (non si conosce il suo cognome) è nonna di dieci nipoti, e uno dei suoi sogni più grandi è sempre stato quello di costruire un vero e proprio “Grandma Camp” dove passare del tempo con tutti loro. Purtroppo, il 20 aprile del 2023 alla donna è stata diagnosticata la SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale. Da quel momento, Della ha deciso di aprire un profilo TikTok per condividere la sua convivenza con la malattia con altre persone, informandole dei cambiamenti e di tutto ciò che essa comporta, nella quotidianità. Ma il suo pensiero principale sono ovviamente rimasti sempre i nipoti, ed è per questo che la nonna ha pensato a un’idea molto toccante e dolce per fare in modo che, anche quando le sue condizioni peggioreranno, nessuno di loro si dimenticherà di lei.

” Una delle cose più dure da accettare di perdere è l’abilità di riuscire a occuparmi dei miei nipoti – esordisce la donna nel video, che ha finora raccolto oltre 14 mila visualizzazioni e quasi 4000 like – Ho sempre avuto il sogno di avere il mio Grandma Camp, in cui stare con i miei dieci nipoti dai capelli rossi a dipingere rocce, costruire giocattoli e leggere”.

Della passa poi a illustrare la sua idea, spiegando che ha intenzione di creare un video in cui legge i libri illustrati preferiti dei suoi nipoti per condividerli poi in un canale YouTube privato, creando adesivi con un codice QR da posizionare all’interno di ciascuna copia dei libri per bambini: in questo modo, tutto ciò che i suoi figli devono fare è scansionare i codici per i suoi nipoti, in modo che lei possa leggere loro qualsiasi cosa e che loro potranno vederla anche a distanza di tempo; la donna ha intitolato gli adesivi con il QR “La libreria della nonna”.

Storie “Il regalo speciale di nonna che quando nascerai non potrà esserti vicina” Le parole di una nonna che non potrà vedere il nipotino nascere per via delle restrizioni, ma ha pensato proprio a tutto per dargli il benvenuto a...

“Perché la vita è così ingiusta – ha scritto qualcuno nei commenti – Questi preziosi ricordi di te saranno assolutamente inestimabili per loro un giorno. Vivrai attraverso questi libri”; “Questo è semplicemente prezioso. Che ricordo, non solo per i tuoi nipoti, ma anche per i tuoi figli”.

“Che idea meravigliosa! Mia sorella aveva la SLA e quella è stata la parte più dura per lei… Non poter abbracciare e tenere in braccio i nipoti. Ma lo ha fatto finché ha potuto e più a lungo di quanto si potesse prevedere”, ha condiviso un altro utente.

Correlati: L’ispirazione per un nome per bambini al cimitero potrebbe essere una nuova tendenza, in base al video virale di questa mamma

Della ha concluso il suo video dicendo: “So che non è la stessa cosa che avere un piccolo in grembo, ma posso garantire che le mie braccia saranno ancora intorno a lui”.