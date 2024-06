Alcuni nomi dati ai neonati sono a dir poco curiosi, soprattutto se si parla di celebrity, spesso le più inclini a scegliere nomi stravaganti per i figli (basti pensare al figlio di Elon Musk e Grimes: X Æ A-12).

Tuttavia, le star non sono le sole a essere estrose: una utente di Reddit, in un post intitolato “Don’t use your kids name to spell out the alphabethttps://www.reddit.com/r/tragedeigh/comments/1d6sr6u/dont_use_your_kids_name_to_spell_out_the_alphabet/“, ha infatti spiegato che una coppia di amici dei genitori ha chiamato la figlia adottiva ABCDE. “I loro cognomi iniziano convenientemente con una ‘F'”, ha aggiunto. Il nome della bambina, secondo l’utente, dovrebbe suonare “absidy” e lo porterebbe da ormai quattro o cinque anni.

Anche chi ha commentato il post ha detto che la pronuncia corretta del nome dovrebbe essere “Abseedee” o “Absadee”, specificando anche che ci sarebbero circa 4000 donne negli Stati Uniti che porterebbero il nome “abcde”.

Il post ha comunque inevitabilmente acceso il dibattito, tra chi criticava la scelta spiegando che “Il nome di tuo figlio non dovrebbe essere uno sfogo per dimostrare quanto sei ‘eccentrico'”, e che una scelta del genere avrebbe portato la figlia a prepararsi “a una vita coperta di ridicolo”, fino ad arrivare a chi ha parlato persino di “crimine”. Ma c’è anche chi ha dichiarato di trovare bello il nome: “Non lo userei mai, ma ha un bel suono”.

In Italia c’è una serie di nomi vietati per legge: si va da Goku e, in generale, tutti i personaggi di fantasia, fino al divieto di chiamare il figlio col nome intero di personaggi storici o col nome di mamma, papà, ma anche fratelli e sorelle.