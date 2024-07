Nina Senicar e il marito, l’attore e regista americano Jay Ellis, sono diventati di nuovo genitori; ad annunciarlo la modella serba con un tenero scatto pubblicato su Instagram, in cui si vedono i piedini del secondogenito, un maschietto che la coppia ha chiamato Noa Gray.

Wow, abbiamo un figlio!

Scrive Senicar a corredo dell’immagine, aggiungendo la data di nascita del piccolo, venuto al mondo lo scorso 11 luglio. Con Ellis, sposato nel 2022, la showgirl, che ha abbandonato l’Italia per gli Usa, ha già Nora Grace, nata nel 2019.

“Mio marito è la mia persona – ha detto a Verissimo lo scorso marzo, annunciando la seconda gravidanza – Un uomo serio, sempre molto calmo, una persona che c’è sempre, che mi dà una stabilità enorme. Lo amo alla follia, mi reputo molto, molto fortunata di averlo trovato. Non lo cercavo. Quando l’ho conosciuto ero single, felice e concentrata sulla mia carriera”.

In quell’occasione Nina Senicar ha anche spiegato la scelta di lasciare il nostro Paese: “Ho questa tendenza nella vita a voler ricominciare da zero. Ero felice in Italia, avevo tanti amici e una vita bellissima, ma il mondo dello spettacolo mi vedeva sotto una certa luce. Mi sentivo come se avessi il permesso di dimostrare solo una parte di me, mi vedevano come una bella donna ma ero tante altre cose. Sentivo che l’Italia non fosse il posto giusto per mostrare il resto. Magari mi sbagliavo. Ma volevo studiare recitazione e ho trovato una scuola a New York. E da un giorno all’altro sono sparita”.