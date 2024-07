Il calciatore, tornato in Italia e con la ex, madre di suo figlio, ha dedicato un bellissimo messaggio al bambino, che compie 3 anni.

Dopo alcune vicissitudini personali e professionali, per Nicolò Zaniolo sembra essere tornato il sereno.

Il calciatore classe 1999, appena rientrato in Italia in forza all’Atalanta dopo le esperienze all’estero, prima in Turchia con il Galatasaray e poi in Inghilterra con l’Aston Villa, negli ultimi mesi ha ritrovato l’amore della ex, Sara Scaperrotta, madre di suo figlio Tommaso.

E proprio al piccolo, che ha da poco compiuto 3 anni, Zaniolo ha dedicato un dolcissimo post su Instagram, con un carousel di foto del bambino accompagnato da una emozionante didascalia.

Tanti auguri a te piccolo principe!! Papà ti ama e ti aspetta qui con il tuo stesso sorriso che ti contraddistingue da tutto il resto! Nei tuoi occhi si vede la felicità e la trasmetti a qualsiasi persona ti si avvicini! Mi manchi tanto.

Attualmente in ritiro con la squadra bergamasca, Nicolò Zaniolo non ha comunque perso l’occasione per dedicare un pensiero al bimbo nato tre anni fa dalla relazione con Scaperrotta, bruscamente interrotta proprio mentre la ragazza era incinta. Dopo di lei l’attaccante italiano ha avuto un flirt con Chiara Nasti, prima della relazione con l’attuale marito Mattia Zaccagni, e altre brevi frequentazioni. Da qualche tempo, invece, come detto sembra essere stato ritrovato il feeling con la madre del suo bambino, come testimoniato dalle numerose foto insieme comparse sui rispettivi profili social.