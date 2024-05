L'influencer temeva di essere di nuovo in attesa, e ha dovuto fare tre test di gravidanza per essere certa. "Per adesso stiamo benissimo così".

Già mamma di Ginevra, nata quasi un anno fa dall’amore con il compagno Andrea Zelletta, conosciuto nel dating show Uomini & Donne, Natalia Paragoni ha temuto di essere di nuovo incinta, come ha fatto sapere ai followers che la seguono su Instagram.

L’influencer ha raccontato nelle sue storie di aver fatto recentemente tre test di gravidanza per il timore di essere nuovamente in attesa. Tutto a causa di un ritardo delle mestruazioni, come ha spiegato.

Ho fatto il test di gravidanza perché non mi stavano arrivando le mestruazioni. Di solito io sono puntuale. L’ultima volta che è successa questa cosa ero incinta. Quindi ho fatto il test di gravidanza, tutto bene. Non sono incinta per fortuna. Tutto ok, ne ho fatti tre di test. Ansia totale. Voi immaginate se fossi stata incinta per davvero? Noi non ci stiamo proprio pensando. Non è nell’anticamera del cervello.

News "Quando sono sola a casa con Ginevra mi viene l'ansia": Natalia Paragoni e la paura di notte L’influencer ha raccontato su Instagram come si è organizzata per passare la notte da sola a casa con sua figlia Ginevra.

Paragoni ha aggiunto di star vivendo un momento particolarmente felice, e di non avere in cantiere l’idea di una sorella o un fratello per Ginevra.

Per adesso stiamo benissimo così. Sapete quanto ci vuole per trovare la pace. Io l’ho trovata in questo momento, perché dovrei sconvolgere tutto? Si sta così bene adesso.

Natalia Paragoni condivide spesso con i followers i momenti della sua quotidianità con la figlia, chiedendo anche consigli e pareri alle altre mamme su svariate questioni; chiaro, quindi, che volesse rendere partecipe le persone che la seguono anche in questo frangente.