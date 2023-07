Naomi Osaka è diventata mamma: il nome della figlia è dolcissimo

La stella del tennis e il rapper statunitense hanno accolto in famiglia la primogenita: "Stanno entrambe bene", ha confermato una fonte a People in merito allo stato di salute della neomamma e la piccola.

La stella del tennis Naomi Osaka e il rapper Cordae Amari Dunston, in arte Cordae, sono diventati genitori per la prima volta della piccola Shai. La splendida notizia è stata diffusa da una fonte vicina alla coppia al magazine People: “Stanno entrambe bene”, si legge tra le pagine della rivista in merito allo stato di salute dell’atleta e della figlia.

La voce di Doomsday, inoltre, nel corso dell’ultimo concerto in Canada, aveva rivelato al pubblico il nome della primogenita, Shai che, secondo Nameberry, significa ‘dono, regalo’ ed è di origini ebraiche. La vincitrice del Grande Slam, nel gennaio del 2023, aveva annunciato per la prima volta l’inizio della gravidanza, pubblicando delle immagini ecografiche sui social: “Non vedo l’ora di tornare in campo – aveva commentato con gioia – Ma ecco un piccolo aggiornamento sulla mia vita del 2023”.

All’inizio di giugno, Naomi Osaka aveva postato su Instagram una serie di fotografie scattate nel corso dei festeggiamenti per il baby shower e, circondata da una miriade di palloncini lilla e rosa pastello, aveva rivelato il sesso della nascitura: “La principessa sta arrivando”, recitava la scritta alle sue spalle.

L’atleta 25enne e il vincitore dei Grammy Award si sono fidanzati nel 2019 e, nel corso di un’intervista a Bazaar di marzo 2023, Osaka aveva descritto i primi mesi della gravidanza, condividendo con i lettori alcune strategie per affrontare le numerose preoccupazioni di quel periodo.

“Mi sento molto fortunata a dover affrontare una gravidanza piuttosto semplice – aveva spiegato all’epoca, soffermandosi sui benefici della meditazione e dei suoi passatempi preferiti – Mi piace sempre ascoltare musica e giocare ai videogiochi per rilassarmi. Inoltre, la meditazione mi aiuta a combattere l’ansia”.