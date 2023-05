Baby shower a tema Minions per la rapper Da Brat e la moglie Jesseca Harris-Dupart

La rapper e l’imprenditrice sono in attesa di essere le mamme di un maschietto, e per celebrare questo momento hanno organizzato la festa insieme ad amici e parenti, circondate da un allestimento blu e giallo dedicato al celebre cartone

Baby shower a tema Minions per il figlio in arrivo della coppia formata da Da Brat e Jesseca Harris-Dupart, convolate a nozze nel 2022. La rapper e l’imprenditrice sono in attesa di essere le mamme di un maschietto, e per celebrare questo momento hanno organizzato la festa insieme ad amici e parenti, circondate da un allestimento blu e giallo dedicato al celebre cartone.

“Ieri è stato il nostro baby shower a tema #MINION. TANTO AMORE IN COSTRUZIONE”, ha scritto la cantante postando una serie di scatti dell’evento:

È stato così divertente con amici e familiari 💙💛 (riepilogo video in arrivo, tantissime foto da pubblicare) 💙💛💙 AMIAMO TUTTI VOI CHE AVETE FESTEGGIATO CON NOI 💛💙💛#BabyHarrisDupart.

La stanza per il baby shower era decorata in blu e giallo, con i personaggi dei Minions sparsi un po’ ovunque: Da Brat indossava una giacca Louis Vuitton in denim sfumato con una maglietta bianca oversize e pantaloni blu, mentre Harris-Dupart, ha optato per una gonna blu e bianca con un top abbinato e capelli gialli in tema. La coppia si è sposata con una cerimonia da favola nel 2022 e la rapper ha rivelato a People i sentimenti che la legano alla moglie: “Tutto in lei mi ha fatto desiderare che fosse mia per sempre”. Inoltre Da Brat ha anche condiviso il significato speciale dietro la data del loro matrimonio:

Ci chiamiamo fiamme gemelle da un po’. Quindi questa data, 22/2/22, è un evento significativo. Significa i numeri degli angeli, e ricorda anche le fiamme gemelle.

Circa un anno dopo le nozze, infine, le due donne hanno annunciato che stavano mettendo su famiglia: “È stato un bel viaggio – ha sottolineato la cantante sempre a People -. È iniziato come uno scherzo (…) ma poi… è stato come, ‘Oh mio Dio, vogliamo davvero avere figli, e se lo facciamo, ragazza, è meglio che ci sbrighiamo!’”.

