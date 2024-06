Naomi Campbell si è aperta per la prima volta sui suoi figli, dichiarando che entrambi siano arrivati tramite maternità surrogata.

La top model cinquantraquattrenne ha confermato la cosa al Times, lo scorso 7 giugno, rivelando che la figlia, di due anni, e il figlio arrivato nel 2023 siano nati tramite una madre surrogata; dalla loro nascita Campbell non ha mai rivelato informazioni su di loro, a partire dai nomi, e non ha mai diffuso foto sui social.

Solo lo scorso maggio ha pubblicato un carousel di foto, mostrando i bambini di spalle.

“I miei bambini sono tutto per me – ha dichiarato – Mi hanno fatto temere per il futuro. Spero in un mondo migliore per i miei figli. Sono al 110% la mia priorità. Devo essere lì per loro il primo giorno di scuola”.

News Khloé Kardashian dice di sentirsi "meno legata" a suo figlio per via della maternità surrogata "Dicono che basti una mangiata di secondi per sentirsi legata al bambino, Kim ha detto che per lei è facile, ma per me non è così", le parole de...

La modella ha anche aggiunto di essere felice di essere una madre single, attaccando anche le ragazze che dicono di non voler avere figli perché “troppo costosi”. “Ho detto: ‘Cambierai idea. Vorrai diventare mamma.’ Capisco che dal punto di vista economico sia difficile, ma mia madre non aveva nulla e ne è valsa la pena”.

Sono parole, quelle di Campbell, destinate a suscitare qualche polemica, visto che l’essere childfree è una scelta rispettabilissima e non è detto che chi dichiari di non voler figli prima o poi “cambi idea”, ma del resto la top model è famosa anche per il carattere, decisamente con pochi peli sulla lingua, che l’ha sempre contraddistinta.