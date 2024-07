Diventato un volto molto famoso anche in Italia per aver interpretato Demir Yaman in Terra amara e Gülcemal Şahin in La rosa della vendetta, l’attore turco Murat Ünalmış ha mostrato alcune immagini del suo primo figlio, nato lo scorso aprile, postando un carosello di foto su Instagram.

Mentre la vita va e viene velocemente, niente è più prezioso di qualche bel ricordo con i tuoi cari – ha scritto l’attore quarantatreenne nella caption – Possiate essere in salute. La pace sia con voi. Voglio che tutti sperimentino quello che voglio per me. Auguro a tutti una vita sana e felice.

Nelle foto Ünalmış posa assieme alla seconda moglie, l’ex giocatrice di pallacanestro bulgara Albena İlieva, conosciuta come Nutiye Akar, sposata nel settembre del 2023, e assieme al figlio, di cui non si conosce ancora il nome.

Anche lo scorso giugno, in occasione della festa del papà, Murat Ünalmış aveva condiviso una dolcissima foto assieme al figlio e a suo padre: “Grazie a Dio per questo giorno. È una sensazione meravigliosa”, aveva scritto sui social l’attore turco.

Ünalmış aveva annunciato la prossima paternità al pubblico italiano nel gennaio del 2024, quando, ospite nello studio di Verissimo, aveva detto: “Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà”.