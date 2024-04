Photo by Wiktor Szymanowicz/Anadolu via Getty Images

Henry Cavill e Natalie Viscuso sono in attesa del loro primo figlio. A dare la bella notizia è stato il futuro papà, sul red carpet della premiere newyorchese di Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film di Guy Ritchie. L’annuncio è arrivato quando un giornalista di Access Hollywood ha chiesto all’attore se vedere il suo co-protagonista, Henry Golding, come papà, avesse avuto un ruolo nell’ispirarlo a diventare padre. A quel punto Cavill ha scherzato sorprendendo tutti: “Voglio dire, non è stato lui a ispirarmi a farlo. I miei genitori lo hanno fatto. Ma ne sono molto entusiasta”, ha detto aggiungendo: “Natalie ed io siamo entrambi molto emozionati. Sono sicuro che presto ne saprete molto di più”.

La notizia della gravidanza arriva il giorno dopo che la coppia è stata vista a New York City, con i paparazzi che avevano fotografato Natalie Viscuso che sembra mostrare il suo pancione. La dirigente della Vertigo Entertainment, indossava un abito nero aderente e stivali coordinati, e dalle immagini pare si intravedesse una gravidanza appena accennata. La storia d’amore tra i due fu ufficializzata a mezzo social nell’aprile 2021, con una foto di coppia condivisa nel profilo Instagram di entrambi.

Nello scatto Cavill e Viscuso stavano giocando a scacchi: “Questo sono io che sembro tranquillamente fiducioso poco prima che il mio bellissimo e brillante amore, Natalie, mi distrugga a scacchi”, scriveva l’attore, mentre lei ironicamente aveva replicato: “Insegnando al mio caro Henry come giocare a scacchi … O forse mi ha lasciata vincere?”. Il primo red carpet di copia, invece, risale all’autunno del 2022, sempre a New York, per la prima di Enola Holmes 2.