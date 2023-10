È ormai prossima alla nascita del suo primo figlio Miriam Leone, che aveva annunciato la sua gravidanza nel mese di agosto 2023. Ospite a Domenica In, l’attrice ha parlato di alcune scelte prese sul bebè, in particolare sul fatto di non voler sapere il suo sesso. “Sono entrata nell’ottavo mese di gravidanza, manca poco”, ha detto a Mara Venier. “Il sesso del bambino? Non l’ho ancora detto perché non lo so neanche io, non abbiamo voluto saperlo, lo scopriremo il giorno del parto e non vediamo l’ora”, ha concluso.

L’attrice aveva annunciato di essere incinta di suo marito, il musicista e imprenditore Paolo Carullo, alle pagine di Vanity Fair, in una lunga intervista nella quale si era aperta su diversi aspetti della sua gravidanza e del suo lavoro. “Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro”, aveva dichiarato all’epoca.

E infatti, anche durante i mesi della gravidanza, Miriam Leone ha sempre tenuto fede ai suoi impegni lavorativi: l’attrice era infatti ospite a Domenica In per presentare il suo nuovo lavoro, I leoni di Sicilia, adattamento dell’omonimo romanzo di Stefania Auci in uscita il 25 ottobre 2023 su Disney+.

“Nei prossimi giorni vedrò la prima della serie alla Festa del cinema di Roma, poi mi riposo”, ha detto quindi Leone a Mara Venier. Festival al quale ha presenziato, insieme a Monica Bellucci, in qualità di protagonista del nuovo film dei Manetti Bros, Diabolik – Chi sei?.

“Eva Kant è il personaggio che salva sempre quel testone di Diabolik”, ha detto Leone a Vanity Fair, parlando del suo personaggio. “Per la prima volta, in questa storia incontra una donna come lei, libera e indipendente, entrambe amano uomini al di fuori del matrimonio, una cosa scandalosa all’epoca. Le due si uniscono per superare il dualismo in nome dell’amore. Portare in scena il superamento delle rivalità è un messaggio importante”.