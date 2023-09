L’attrice ha presenziato in prima fila alla sfilata di Giorgio Armani, in un abito premaman firmato proprio dallo stilista.

Miriam Leone, che ha recentemente annunciato di essere incinta tramite un’intervista su Vanity Fair, ha presenziato alla Milano Fashion Week con il pancione, domenica 24 settembre 2023.

L’attrice, 38 anni, ha posato davanti alle telecamere in un incantevole abito premaman nero stile impero firmato Giorgio Armani: Leone, infatti, si trovava lì per assistere in prima fila alla sfilata dello stilista italiano, della quale ha pubblicato anche qualche foto su Instagram. L’attrice si è presentata alla sfilata da sola: era assente Paolo Carullo, suo marito, con il quale si è unita in matrimonio nel 2021.

Nel post, Miriam Leone ha poi anche ringraziato lo stilista: “L’eleganza senza tempo di Giorgio Armani. Grazie per avermi ospitata” dice, aggiungendo agli scatti della sfilata anche delle foto di lei stessa nell’abito firmato, abbinato a una collana di Bulgari e a dei sandali neri dal tacco sottile.

E sono tanti i complimenti i dei fan: “Con il pancione sei ancora più bella”, “Elegantissima”, “Bellezza infinita”, scrivono gli utenti sotto al post.

Miriam Leone aveva dato annuncio della gravidanza a inizio agosto 2023, con un’esclusiva a Vanity Fair nella quale si apriva sulla sua concezione di maternità, dopo le interviste passate nelle quali aveva dichiarato di non volere figli. Ora, l’arrivo del bambino dovrebbe essere atteso per la fine dell’anno. Nel frattempo, l’attrice apparirà nelle serie I leoni di Sicilia, in uscita il 25 ottobre 2023 su Disney+.