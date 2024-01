Miriam Leone è diventata mamma il 29 dicembre scorso, e ha voluto parlare dei suoi primi giorni con il figlio Orlando, in un lungo post Instagram in cui ha condiviso i suoi pensieri sulla maternità.

“Sono diventata mamma”, ha esordito. “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina”.

“Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta”, ha poi proseguito l’attrice, prima di ringraziare anche il marito Paolo Carullo, sposato nel 2021. “Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata”

L’attrice aveva annunciato di essere incinta nell’agosto 2023, con una lunga intervista a Vanity Fair nella quale parlava di come fossero cambiate le sue idee sull’avere figli. “Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche”, aveva spiegato al settimanale, dopo che nel 2017 aveva dichiarato di non avere programma di diventare madre.

In quell’occasione, Miriam Leone aveva difeso ancora una volta il diritto all’autodeterminazione femminile: “La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato”.