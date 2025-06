La ex First Lady ha risposto con la solita ironia e trasparenza a chi le ha chiesto di commentare la scelta della primogenita di "abbandonare" il cognome di famiglia.

Malia Obama, figlia dell’ex presidente USA Barack Obama e della moglie Michelle, ha oggi 26 anni, e una carriera ben avviata come sceneggiatrice e regista; per distaccarsi dall’immagine dei cosiddetti nepo baby, però, la ragazza ha scelto di abbandonare il cognome paterno, facendosi chiamare semplicemente Malia Ann.

Così, ad esempio, si è presentata lo scorso anno al Sundance Film Festival, dove ha presentato il suo corto; una decisione, la sua, su cui è stato chiesto un commento alla ex First Lady, la quale, schietta e trasparente come d’abitudine, ha detto che la figlia “Sta cercando di distinguersi”.

Ospite del podcast Sibling Revelry, condotto dai fratelli Kate e Oliver Hudson, Obana ha raccontato cosa significhi per le sue figlie presentarsi agli occhi del mondo con il cognome “pesante” che portano: “Hanno sicuramente attraversato un periodo di ‘respingimento’ durante l’adolescenza… E lo stanno ancora facendo – ha spiegato – È molto importante che le mie figlie sentano di essersi meritate quello che stanno ottenendo nel mondo. Non vogliono che la gente dia per scontato che non lavorino sodo. Vogliono essere indipendenti”.

Tuttavia, non ha nascosto di aver fatto una battuta alla figlia per la sua scelta: “Sapranno comunque che sei tu, Malia!”, ha rivelato ridendo la 61enne.

Malia Ann ha partecipato come sceneggiatrice per Swarm di Amazon Prime, e alla regia di uno spot per Nike all’inizio del 2025. La sua carriera sta quindi prendendo il volo, lontana dal cognome familiare.