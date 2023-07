Meghan Trainor sulla nascita del secondogenito: "Il 1° luglio abbiamo dato il benvenuto a Barry Bruce"

Meghan Trainor ha annunciato la nascita del secondogenito, Barry Bruce, pubblicando su Instagram una serie di fotografie scattate poco dopo il parto: tra le numerose immagini, è comparso anche il neopapà, Daryl Sabara, ripreso mentre stringe tra le braccia il nuovo arrivato. La cantautrice ha dato alla luce il secondo bebè della famiglia lo scorso 1° luglio, una data speciale, proprio perché, come raccontato sui social, coincide perfettamente con il giorno in cui lei e il marito si sono dati appuntamento per la prima volta.

“Il 1° luglio (il settimo anniversario del nostro primo appuntamento) abbiamo dato il benvenuto a Barry Bruce Trainor”, recitano le prime righe del post pubblicato dalla voce di Lips Are Movin che, nella giornata di martedì 4 luglio 2023, ha voluto condividere con le migliaia di followers la notizia.

Al momento della nascita era un gran bel bambino di 3,8 kg… Ed era posizionato trasversalmente, ma ho avuto un parto cesareo fantastico e, finalmente, ho potuto assaporare il primo contatto pelle a pelle con mio figlio. Ringrazio tutti medici e gli infermieri che si sono presi cura di noi.

L’artista 29enne, nelle ultime ore, ha condiviso un filmato su TikTok in cui il primogenito, Riley, incontra per la prima volta il fratellino minore, in un momento di grande dolcezza.

La neomamma aveva annunciato la seconda gravidanza nel gennaio del 2023, condividendo sui social alcune immagini ecografiche: “È una benedizione – aveva esordito nel corso di un’intervista a People – Sono così grata di essere riuscita a rimanere incinta.

Ho pensato: ‘Sto andando alla grande, è fantastico. Questo è il mio sogno e mi trovo esattamente a metà strada: desidero quattro bambini!’.

Meghan Trainor ha raccontato anche del momento in cui lei e Sabara hanno cercato di spiegare al piccolo Riley che, molto presto, sarebbe diventato il maggiore di casa: “Abbiamo cercato di dirgli: ‘C’è un bambino nella pancia della mamma’, ma poi ha indicato la sua stessa pancia dicendo qualcosa come ‘Bebè’ – ha dichiarato la cantante in merito al buffo fraintendimento avuto con il primogenito – A quel punto, gli abbiamo detto: ‘Oh, no, non è nella tua pancia, ma in quella della mamma!”.