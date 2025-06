La risposta di Meghan Markle alle critiche per il video del pre parto: "C'è vita vera dietro"

Da quando è comparsa nella vita di Harry, Meghan Markle è sempre stato un personaggio divisivo, soprattutto dopo la scelta della coppia di abbandonare la Royal Family per trasferirsi negli USA, patria della ex attrice.

E le critiche a Markle non sono mancate neppure quando, qualche settimana fa, in concomitanza con il quarto compleanno della secondogenita Lilibet Diana, la Duchessa di Sussex ha pubblicato sui propri social un video inedito della sala parto, in cui, per stimolare le contrazioni, lei e il marito ballavano. Un siparietto divertente, ma non per tutti, evidentemente.

“Entrambi i nostri figli sono nati una settimana dopo la data di scadenza – ha scritto Meghan Markle nella caption del video – Così quando il cibo piccante, tutta quella camminata e l’agopuntura non funzionavano: c’era solo una cosa da fare”.

Molti hanno ritenuto il video “inopportuno”, altri hanno addirittura lasciato intendere che il pancione di Markle fosse finto; così, a distanza di giorni, intervistata nel podcast Aspire, ha voluto rispondere a tutte le critiche. “Bisogna essere autentici – ha detto – C’è una vita vera, autentica e divertente che si svolge dietro le quinte”.

Markle ha anche aggiunto di essere “grata perché essendo tornata sui social ho un posto in cui condividere tutto alle mie condizioni”; da tempo, infatti, seppur di spalle e mai per intero, la duchessa posta sul proprio profilo Instagram anche le foto dei figli, soprattutto in occasione delle ricorrenze, come fatto anche per festeggiare i sei anni del primogenito Archie.