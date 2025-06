Lo scorso 4 giugno la principessa Lilibet, figlia secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry e settima nella linea di successione al trono inglese, ha compiuto 4 anni, e per la prima volta la mamma ha deciso di mostrarla, seppur parzialmente, sui social, in due bellissimi scatti in bianco e nero, uno attuale, in cui la duchessa di Sussex la abbraccia, mostrando solo la parte superiore del viso della piccola, e una scattata subito dopo la sua nascita. “Buon compleanno alla nostra bellissima bambina! – recita la caption che accompagna il post – Quattro anni fa oggi è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è sempre più luminoso e migliore grazie a lei. Grazie a tutti coloro che mi inviano affetto e festeggiano il suo giorno speciale!”.

Poche settimane fa Meghan Markle aveva rivolto un altro post social al primogenito Archie, che di anni, invece, ne ha compiuuti 6.

A distanza di poche ore, l’ex attrice di Suits ha condiviso sul proprio profilo Instagram anche un altro video, registrato prima di partorire la sua bambina, in cui lei e il marito Harry ballano nella stanza della clinica per stimolare il parto.

Lilibet deve il suo nome al soprannome della sua bisnonna, la regina Elisabetta II, ed è nata a Santa Barbara dopo la decisione della coppia di abbandonare la Casa reale. Una curiosità, legata proprio alla famiglia reale, è il cambio di cognome che la piccola potrebbe ricevere in “regalo” per questo compleanno: Lilibet, infatti, a dispetto del titolo regale, non sarà una working Royal e dovrà quindi trovarsi un lavoro normale, ma in molti si chiedono se continuerà a essere una Mountbatten-Windsor (il cognome dei nonni paterni). Ebbene, secondo i bene informati il principe Harry avrebbe incontrato lo zio materno Charles Spencer durante uno degli ultimi viaggi londinesi, e nell’incontro di Althorp, la residenza di famiglia della principessa Diana, il principe avrebbe espresso allo zio il desiderio di “liberarsi” del cognome che lo lega alla famiglia reale, adottando proprio Spencer.

Sarebbe l’ennesimo segnale che il legame con la Royal Family, per Harry, si è definitivamente spezzato.