La coppia di reali, sposata dal 2105, è in attesa del quarto bebè, dopo tre maschi. L'evento è atteso per febbraio.

Un nuovo royal baby arriverà nella famiglia reale svedese, visto che il principe Carl Philip di Svezia e la moglie Sofia Hellqvist hanno annunciato di essere in attesa del quarto figlio, con un post pubblicato sui social.

“Il principe Carl Philip e la principessa Sofia sono molto felici di annunciare che la principessa aspetta il quarto figlio”, si legge nella caption, dove si rende anche noto che il lieto evento è previsto per febbraio 2025.

Dopo il matrimonio, nel giugno del 2015, il secondogenito di re Carl Gustav e della regina Silvia, e la moglie, l’ex modella Sofia Hellqvist, sono diventati genitori di Alexander, Gabriel, e Julian Herbert Folke. Quest’ultimo, nato nel 2021, è stato anche il primo nipote di re Carl Gustav dopo la decisione del sovrano, nel 2019, di togliere di titolo di “Altezze reali” ai nipoti esclusi dalla linea di successione al trono, ovvero i figli del secondogenito Carl Philip e quelli della terza figlia, Madeleine.

Una scelta che il principe e la moglie hanno condiviso e apprezzato, felici del fatto che i figli potessero crescere senza obblighi verso la corona.

Dopo un passato da impenitente playboy, Carl Philip ha conosciuto nel 2010 la modella Sofia Hellqvist, ma ha dovuto faticare non poco affinché fosse accettata in famiglia, ma anche dai sudditi. Dopo le nozze, celebrate il 13 giugno di nove anni fa, la donna ha assunto il titolo di principessa e duchessa di Värmland, impegnandosi, grazie al suo ruolo, in alcune cause sociali di grande rilevanza, spesso accompagnata dal marito, dalla dislessia, di cui lo stesso Carl Philip ha sofferto in infanzia, fino al bullismo, tanto da essere co-autori del libro Manuale per genitori con figli online, sull’uso sicuro della Rete e dei social network.