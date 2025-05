Nonostante le continue polemiche che li coinvolgono, seppur indirettamente – da ultimo il flop del suo programma With love, Meghan, e l’uso secondo alcuni improprio del titolo di duchi di Sussex – Meghan Markle e il principe Harry continuano a vivere la loro vita felice a Montecito, in California, e hanno recentemente festeggiato il compleanno del primogenito Archie.

Il piccolo ha infatti compiuto 6 anni lo scorso 6 maggio, e la mamma, che ultimamente ha preso a pubblicare foto dei figli sui social, seppur di spalle, gli ha dedicato bellissime parole sul proprio account Instagram.

“Nostro figlio. Il nostro sole – ha scritto l’ex attrice – Buon sesto compleanno ad Archie! Grazie per tutto l’affetto, le preghiere e i calorosi auguri per il nostro dolce ragazzo. Ha sei anni! Dov’è volato il tempo? (E per tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi alla sua festa lo scorso fine settimana, grazie per aver reso il suo compleanno così incredibilmente speciale)”.

Markle ha così reso noto di aver organizzato un piccolo party casalingo per il figlio, a cui evidentemente non hanno preso parte i membri della Royal Family; in effetti, su nessuno degli account Instagram ufficiali della famiglia reale sono comparsi gli auguri per il piccolo, neppure da parte degli zii, il principe William e Kate Middleton, recentemente impegnati nelle celebrazioni del VE Day, l’anniversario della fine della seconda guerra mondiale.