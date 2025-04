Nel suo nuovo podcast, Meghan Markle si apre per la prima volta sull’esperienza della preeclampsia post-partum, raccontando le difficoltà fisiche ed emotive vissute in silenzio dopo la nascita di uno dei suoi figli.

Nel primo episodio del suo nuovo podcast, Confessions of a Female Founder, Meghan Markle ha condiviso un racconto molto personale sul suo percorso con la maternità, parlando per la prima volta della preeclampsia, una condizione medica affrontata dopo il parto.

Durante la conversazione con Whitney Wolfe Herd, fondatrice di Bumble, è emerso che entrambe hanno vissuto questa complicazione post-partum. La Duchessa del Sussex ha descritto i momenti difficili legati alla patologia, che può rappresentare un serio rischio sia per la madre che per il bambino.

Cos’è la preeclampsia

La preeclampsia (o tossiemia gravidica) colpisce tra il 4 e il 6% delle donne in gravidanza. Secondo la National Library of Medicine, si manifesta con ipertensione insorta in gravidanza e può causare compromissioni a più organi, diventando potenzialmente letale se non si interviene con un parto rapido.

I sintomi della preeclampsia comprendono, oltre alla pressione alta, la presenza di proteine in eccesso nelle urine.

Meghan racconta quanto possa essere difficile affrontare una situazione così delicata senza che gli altri se ne accorgano:

È così rara e spaventosa, e intanto cerchi di gestire tutto il resto, mentre il mondo non sa cosa sta succedendo, in silenzio.

La Duchessa non ha specificato se la preeclampsia si sia verificata durante la gravidanza di Archie o di Lilibet, ma ha voluto sottolineare il peso emotivo della situazione:

E nel silenzio, cerchi comunque di esserci per le persone.

Nel silenzio, cerchi soprattutto di esserci per i tuoi figli. Ma sono eventi medici gravissimi.

Trattamento e gestione della preeclampsia

Attualmente l’unico trattamento noto per la preeclampsia consiste in una combinazione di prevenzione, gestione medica e monitoraggio. Le donne a rischio dovrebbero affrontare una consulenza preconcezionale, seguita da un controllo attento della pressione sanguigna durante il periodo perinatale, e infine essere monitorate dopo il parto.

Il ritorno di Megan Markle al podcasting

Durante l’episodio, Herd ha espresso grande ammirazione per Markle e per come ha affrontato la pressione pubblica subito dopo il parto:

Non dimenticherò mai la tua immagine dopo la nascita di Archie, mentre il mondo intero aspettava di vederlo.

Io stavo per diventare mamma o lo ero appena diventata. Pensavo: ‘Oh mio Dio, come fa questa donna a fare tutto questo?

Come fa a mettersi i tacchi, a vestirsi elegantemente e a presentare suo figlio al mondo intero? Io a malapena riuscivo ad aprire la porta per un delivery.

Le due donne hanno parlato anche dell’impatto del post-partum sulla salute mentale, confrontandosi su quanto questa fase venga spesso sottovalutata, soprattutto nel contesto dell’epoca post-COVID.

Confessions of a Female Founder è il secondo progetto audio di Meghan Markle dopo la serie Archetypes, lanciata nel 2022 e poi cancellata da Spotify dopo una sola stagione. In seguito, anche l’accordo tra i Duchi di Sussex e la piattaforma è stato interrotto, nonostante si parli di un compenso superiore ai 20 milioni di dollari per contenuti esclusivi.