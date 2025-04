Fonte: ester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

L'attrice ha dato il benvenuto alla prima femmina, dopo tre maschi. In sala parto presente l'ex compagno, Machine Gun Kelly, con cui Fox ha chiuso una complicata storia un mese dopo aver annunciato la gravidanza.

Nessun post social da parte di lei, con il profilo Instagram fermo a una sola foto, ma Megan Fox è diventata da poco mamma per la quarta volta. A informare i followers ci ha pensato l’ex compagno dell’attrice e modella, al cinema nel 2024 con Subservience al fianco di Michele Morrone, Machine Gun Kelly che, pur avendo chiuso in malo modo la propria relazione con lei a dicembre, un mese dopo aver annunciato di aspettare un bebè, era comunque presente in sala parto.

Un segnale distensivo da parte di Fox, che dopo la chiusura aveva detto di voler letteralmente far sparire il rapper dalla propria vita e da quella della figlia, venuta al mondo il 27 marzo.

“È finalmente arrivata!! Il nostro piccolo seme celestiale” recita la caption scritta da Colson Baker – vero nome di Machine Gun Kelly – che ha postato un video in bianco e nero in cui lo si vede stringere la manina della neonata.

Tanti i commenti di congratulazioni ai neo genitori, anche da parte di colleghi e amici vip, per Baker e Fox, che dopo i tre maschi avuti dall’ex marito Brian Austin Green, Noah, Bodhi e Journey, ha accolto la prima femmina della sua vita.

E proprio l’ex marito, assieme all’attuale compagna Sharna Burgess, sembra essere stato molto vicino a Megan Fox in questo difficile periodo della gravidanza dopo la separazione da Machine Gun Kelly, segno che i rapporti tra gli ex coniugi sono quanto mai cordiali.

Come detto, per ora l’attrice di Transformers ha scelto di rimanere in silenzio senza commentare la notizia della nascita; l’unico e ultimo post pubblicato su Instagram lo scorso 11 novembre, quando aveva annunciato di essere incinta dopo l’aborto spontaneo subito nel 2022.

La fine della storia con il rapper, durata tra alti e bassi quattro anni, sarebbe avvenuta dopo il weekend del Ringraziamento trascorso in Colorado, quando Fox avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti sul telefono del partner.