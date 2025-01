Lo rivela Pagesix, che spiega come la 38enne attrice, ferita per i messaggi ad altre donne trovati sul telefono del compagno, sia intenzionata a tagliarlo fuori dalla vita del figlio che aspettano, e che nascerà a breve.

Dopo il dolore per la perdita del figlio che aspettavano, nel 2023, Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno annunciato con gioia la gravidanza di lei lo scorso novembre.

News "Niente è mai davvero perduto". Megan Fox è incinta, dopo l'aborto spontaneo L'attrice e il compagno, il rapper Machine Gun Kelly, aspettano il primo figlio dopo il dolore per la perdita della prima gravidanza, un anno fa.

Purtroppo, però, le cose tra l’attrice di Transformers e Colson Baker – questo il vero nome del rapper – non sono andate bene: lei avrebbe scoperto un tradimento da parte di lui proprio durante la gravidanza, motivo per cui la coppia ha interrotto la relazione che andava avanti dal 2022, dopo il divorzio di lei da Brian Austin Green, appena due settimane dopo aver dato l’annuncio dell’attesa.

I rapporti tra i due, dopo la presunta infedeltà, sarebbero così tesi che Fox e Baker non si rivolgerebbero neppure la parola e, stando a quanto riportato da Pagesix, l’attrice “Non vuole avere niente a che fare con il 34enne. Tutti coloro che la circondano ne sono felici. Sentono che finalmente è tornata in sé escludendolo dalla sua vita”. Secondo alcune fonti il cantante potrebbe essere escluso dalla ex coompagna anche al momento del parto, e lei vorrebbe che lui non avesse nessun tipo di rapporto con il figlio.

Lui, dal canto suo, stando alle persone che gli sono vicine, è pronto a fare il padre e non vorrebbe altro che poter stare con suo figlio.