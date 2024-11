Fonte: ester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

L'attrice e il compagno, il rapper Machine Gun Kelly, aspettano il primo figlio dopo il dolore per la perdita della prima gravidanza, un anno fa.

Arriverà presto un bebè a casa di Megan Fox e Machine Gun Kelly, che hanno annunciato di aspettare il primo figlio insieme. A pubblicare due scatti su Instagram proprio l’attrice di Transformers, che ha accompagnato le immagini con una caption decisamente significativa.

Niente è mai davvero perduto. Bentornato.

Sono le parole che Fox usa nel suo post, e il motivo è presto detto: un anno fa circa la coppia ha infatti perso il figlio che aspettavano, a causa di un aborto spontaneo, un evento che ha segnato entrambi moltissimo e a cui il rapper texano ha dedicato una canzone, Last November.

In un’intervista rilasciata a Good Morning America tempo fa Megan Fox aveva raccontato: “Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia. Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha fatto intraprendere un viaggio molto complicato, insieme e separatamente… cercando di capire ‘Cosa significa?’ e ‘Perché è successo?'”.

Anche a parte questo, la coppia ha intrapreso una sorta di viaggio a fasi alterne, con Fox che li ha descritti, all’epoca, come “insieme e separati, insieme e separati, insieme e separati” . Kelly ha scritto dell’aborto spontaneo nella sua canzone Last November.

Fox è infatti già madre di Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green e Journey River Green, avuti con l’ex marito Brian Austin Green; anche MGK, il cui vero nome è Colson Baker, ha una figlia, Casie Colson Baker, nata nel 2009 dall’unione con Emma Cannon.