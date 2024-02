Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC

Machine Gun Kelly si è aperto sull’aborto spontaneo di Megan Fox in una canzone. Nel suo ultimo singolo, intitolato dont let me go, l’artista ha dedicato alcuni versi al figlio mai nato della coppia. “Come potrò vivere sapendo che la mia mano non era sulla sua pancia quando abbiamo perso il bebè?”, canta MGK, un probabile riferimento a quell’episodio, avvenuto a dieci settimane di gravidanza.

Ma questa non è la prima volta che il cantante parla al suo pubblico di quanto avvenuto: a maggio 2022, durante un’esibizione ai Billboard Music Awards, Machine Gun Kelly aveva dedicato il pezzo Twin Flame al suo “bambino mai nato”.

Per l’artista, questo sarebbe stato il primo figlio, mentre Megan Fox è già mamma di tre bambini, avuti dall’ex marito Brian Austin Green: Noah Shannon, di 12 anni, Bodhi Ransom, di 10, e Journey River, di 7. In un’intervista a Good Morning America, l’attrice aveva parlato del suo aborto spontaneo dichiarando: “Non ho mai passato una cosa simile in vita mia; ho tre figli. Quindi è stato molto difficile per entrambi, ed è stato un periodo assurdo per noi sia insieme che separatamente. Abbiamo cercato di capire: cosa significa e perché è successo?”.

Nella sua raccolta di poesie Pretty Boys Are Poisonous, uscita il 7 novembre 2023 negli Stati Uniti, l’attrice aveva inoltre dedicato alcuni versi al bebè mai nato: “Pagherò qualsiasi prezzo, dimmi per favore qual è il riscatto per la sua anima?”, si legge in una delle composizioni. “Voglio tenerti la mano, sentire la tua risata, ma ora devo dirti addio”.

“Alcune parti sono letterali, altre allegoriche – aveva poi detto Megan Fox a People – Alcune poesie contengono elementi tipo fiaba dei Grimm, e altre hanno lo stesso scopo dei meme nella cultura online. Tutto questo è qualcosa con cui le donne possono identificarsi”.