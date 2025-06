A distanza di tre mesi è stato reso noto il nome della figlia di Megan Fox e Machine Gun Kelly, nata lo scorso marzo; a rivelarlo sui social è stato proprio il rapper, in un video molto dolce pubblicato su Instagram in cui suona l’ukulele.

“Saga Blade Fox-Baker – ha scritto Colson Baker (vero nome del rapper) – grazie per il dono più grande @meganfox”.

A quanto pare i due, ormai una ex coppia, stanno lentamente cercando di recuperare i rapporti quantomeno per amore della figlia, nonostante l’iniziale reticenza di Fox che aveva detto di voler escludere Machine Gun Kelly dalla vita della nascitura; la rottura fra i due appena una settimana dopo l’annuncio della gravidanza, pare per un tradimento di lui.

C’è ovviamente anche molta curiosità sul nome dato alla bimba, che per i fan dell’interprete di Transformers non è del tutto una sorpresa. Nella sua raccolta di poesie del 2023 Pretty Boys Are Poisonous, Fox ha raccontato di aver vissuto un aborto spontaneo, usando un linguaggio vivido ed emotivo per elaborare il dolore. Da quella perdita profondamente personale fino al recente documento legale che annuncia il nome della figlia, Fox ha sempre abbracciato la narrazione poetica come mezzo per dare senso alle esperienze più intime della sua vita.

News Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta. Machine Gun Kelly presente al parto L'attrice ha dato il benvenuto alla prima femmina, dopo tre maschi. In sala parto presente l'ex compagno, Machine Gun Kelly, con cui Fox ha chiuso ...

Quando nasce un bambino dopo una perdita, il suo nome può diventare una parte potente del processo di guarigione, simboleggiando il ricordo, la resilienza o un nuovo inizio. Scegliere parole che uniscano vulnerabilità e intensità aggiunge uno strato di complessità emotiva.

“Saga” proviene dalla mitologia norrena, e fa riferimento alla dea della narrazione e della saggezza. Il nome suggerisce anche un lungo viaggio che si dipana nel tempo, forse un riflesso del percorso emotivo che Fox e MGK hanno affrontato, mentre “Blade” introduce un netto contrasto, evocando l’idea di qualcosa di affilato e tagliente—immagini non comunemente associate ai nomi per bambini. Per alcuni genitori, parole come questa possono rappresentare sopravvivenza, forza o trasformazione personale. Per altri, possono sembrare più provocatorie che rassicuranti.

Insieme, Saga Blade riflette una sorta di dualismo emotivo. Un nome che fonde dolcezza e forza, introspezione e sfida. E che piaccia o meno, riflette chiaramente il desiderio della coppia di segnare questo capitolo della loro vita con simbolismo e narrazione.