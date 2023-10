Matilde Gioli, star della serie tv Rai Doc – Nelle tue mani, ha parlato dei suoi progetti futuri in una lunga intervista a Vanity Fair, che l’ha incontrata a Milano. Sulle pagine del giornale l’attrice si è aperta su svariati argomenti che riguardano la sua vita privata, tra i quali la possibilità di avere figli, eventualmente anche tramite adozione.

Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione.

E alla domanda se pensa che questo possa influire sulla sua carriera, risponde:

Non è una paura, è un pensiero pratico: grazie al mio lavoro sono indipendente e voglio continuare a esserlo. La cosa triste è che, quando affronto l’argomento figli con amici e colleghi, nel 90% dei casi il consiglio è di lasciar perdere, di aspettare. È frustrante questo mood.

News Mamme VIP Sandra Bullock sull'adozione: "La dinamica madre-figlio trascende il colore della pelle" L'attrice premio Oscar Sandra Bullock ha detto la sua contro i pregiudizi sull'adozione: "Forse un giorno saremo in grado di vedere le cose con occ...

Del resto, nel 2021 l’attrice era stata testimonial di una campagna a favore del congelamento degli ovociti, dichiarando: “Faccio l’attrice, un lavoro bellissimo ma precario, e può essere complicato conciliare il lavoro con la maternità. Ecco perché penso che sia importante avere le giuste informazioni, per poter scegliere in modo consapevole”.

Poi, parla del compagno, Alessandro Marcucci: “Non è facile. È riservato, non ama lo show off. Per lui posto addirittura troppo della nostra storia, anche se sa che è il mio modo di urlare al mondo quanto mi rende felice”. E, quando le viene chiesto del matrimonio, dice: “Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale. Sto temporeggiando perché è criptico e non vorrei privarlo di un gesto a cui tiene”.