La "matematica delle mamme" che ogni madre è costretta a imparare, spiegata in un video virale

Una mamma ha spiegato su Instagram i calcoli che deve fare per poter uscire di casa in orario con tre figli.

Un’utente di Instagram, conosciuta con il nome Chaoswithcara, ha raccontato come, da mamma, riesca ad organizzarsi per uscire di casa con i suoi figli di quattro e due anni e un neonato di due mesi.

In un video, postato sul suo profilo Instagram, la donna spiega come fare: “Diciamo che dovete essere da qualche parte alle nove di mattina. Se ci muoviamo con la macchina per le 8:40, la dobbiamo caricare alle 8:30, quindi dobbiamo metterci le scarpe alle 8:20. Quindi, siccome i miei figli ci mettono una vita a mangiare, dobbiamo fare colazione alle 7:15, e vestirci (…) e devo allattare intorno alle 7:45 così siamo a posto per il viaggio”.

È la matematica mentale che devi fare ogni singola volta che vuoi andare da qualche parte, calcolare i pisolini, gli snack, le feste, prepararsi. La matematica delle mamme.

Il termine inglese, ‘mom math’ è una parodia di ‘girl math’, matematica delle ragazze, trend che sta spopolando su Instagram e TikTok e che sta ad indicare una logica contraddittoria che giustifica delle spese non proprio utili.

“Vi ricordate di quando dovevamo andare da qualche parte e semplicemente lasciavamo la casa? Mi piace questa stagione [della vita], ma di certo mi manca quella possibilità”, scrive sotto al video.

“Il carico mentale della matematica delle mamme può diventare pesante, è costante. Non c’è pausa. Quindi voglio semplicemente dire, da una mamma all’altra, vi capisco. Grazie per tutto quello che fate”, conclude.

Il video è stato molto apprezzato dagli utenti, raggiungendo in poco tempo gli 80mila like. Molti hanno anche lasciato dei commenti, come: “Mi sento come se stessi ascoltando il mio stesso dialogo interiore”, o “E questo non include un momento per la madre per pianificare di fare qualcosa per se stessa!”.