Fare un massaggio al neonato fa bene anche alle madri: è questo il risultato di un recente studio di PLOS ONE, il quale ha scoperto che le madri che hanno l’abitudine di massaggiare i propri bebè sperimentano, tra gli altri vantaggi, anche una riduzione dei sintomi della depressione post partum.

Ma non solo: fare un massaggio ai neonati migliorerebbe anche il bonding, ovvero la formazione del legame tra madre e figlio, oltre a determinare un significativo aumento della sicurezza in sé e nelle proprie capacità di badare al piccolo.

La ricerca, che consiste in una revisione di otto studi scientifici che avevano come campione un totale di 521 donne affette da depressione post partum, ha cercato di determinare scientificamente gli effetti del massaggio sulla psiche delle madri, e i risultati sono stati sorprendenti.

Secondo tutti e otto gli studi, i sintomi della depressione diminuivano nelle madri che avevano l’abitudine di massaggiare i propri figli. In base a tre di questi, inoltre, le madri traevano sensazioni positive dal contatto visivo e dal sorriso. Molte di loro hanno anche dichiarato di aver trovato giovamento nella frequentazione di alcuni corsi specifici sul massaggio infantile, e di aver constatato un miglioramento del loro legame con i piccoli.

E, naturalmente, i vantaggi non sono solo per le madri: secondo un altro studio, pubblicato dalla Springer Publishing Company, ricevere un massaggio per i bebè si traduce spesso in aumento di peso e riduzione dei dolori, oltre che in una maggiore ricettività del bambino e un miglioramento del sistema immunitario.