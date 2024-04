Cedric Thompson Jr, ex giocatore di football americano, ha condiviso sui social un video per ricordare alle madri l’importanza di passare del tempo da sole. Nella clip, che in poco tempo ha guadagnato 1,6 milioni di like e oltre 16.000 commenti, lo sportivo, sposato con Charlotte Thompson, ha infatti ricordato alle mamme che “non dovrebbero sentirsi in colpa per il fatto di passare del tempo da sole”.

“Mia moglie ha di momenti per sé ogni settimana” dice lo sportivo, mentre nel video lo vediamo prendersi cura delle figlie. “E ciò che fa con il suo tempo da sola, sinceramente, non è affar mio. Tutto ciò che so è che quando è fuori da sola, non voglio che si preoccupi. Non voglio che si senta di fretta. Voglio che prenda il suo tempo, perché capisco quanto sia importante”.

@ascedbyme In order to show up the best you have to take care of yourself so you can take care of those around you. This is something I’ve always understood and it’s something I want my wife to implement as well. It took time for us to make this a consistent thing every week, but we found out how to prioritize it. Now that it’s a part of our weekly routine, we can see how this helps her wear all the hats she is wearing and show up in those roles how she would like to every week. ♬ original sound - Ced

“Non voglio che mia moglie si perda nell’essere madre o moglie”, ha poi aggiunto l’uomo. Se avre del tempo per sé è sicuramente un beneficio per tutti i genitori, infatti, è anche vero che spesso sono proprio le madri ad essere sovraccaricate da tutto il ‘lavoro invisibile’ che viene svolto a casa, che occupa la maggior parte del loro tempo libero.

“Voglio che si prenda dei momenti per ricordarsi chi è e che cosa le piace fare, che sia uscire a scaricarsi e non pensare a niente o fare qualcosa che la faccia sentire bene. Il suo tempo da sola è suo. Alla fine, siamo una squadra”, ha poi concluso. “Mia moglie è la mia compagna di squadra. E a volte le tue compagne di squadra hanno bisogno di una pausa”.

News Il papà che educa gli altri uomini a riconoscere il carico mentale delle partner. Ecco come Questo content creator educa gli altri uomini a riconoscere il lavoro invisibile delle donne e a partecipare alla suddivisione dei compiti: “Pens...

Thompson, che insieme alla moglie è genitore di tre bambine di 6, 4 e 1 anno, aveva già parlato di questo argomento in un’altra occasione. Intervistato dal magazine Newsweek, il giocatore di football aveva sottolineato l’importanza di questo principio: “Passare del tempo da soli è essenziale e dovrebbe essere prioritario, specialmente in una relazione. Dico sempre che il miglior modo per prendersi cura di se stessi è prendersi cura degli altri. Voglio che mia moglie ricordi chi è al di fuori del ruolo di madre e moglie, e credo che lo faccia avendo del tempo per se stessa”.