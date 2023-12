Kristen Cook, mamma che realizza contenuti per Instagram, è diventata virale dopo aver condiviso un video nel quale elenca che cosa ha fatto arrabbiare sua figlia di quattro anni nell’ultima settimana.

“L’ho partorita in ospedale”, ha esordito la donna. “Quando mi ha chiesto dove l’avessi partorita, ho detto: ‘In ospedale’, e lei si è arrabbiata perché voleva che partorissi da Target [catena di grandi magazzini]. In questo modo avrebbe potuto mangiare subito un cupcake”.

“Non l’ho lasciata arrampicarsi sul forno mentre le patatine friggevano”, continua poi. “Mi ha fatto gli auguri di compleanno, ma quando l’ho ringraziata dicendole che non fosse il mio compleanno si è arrabbiata tantissimo. Ho quasi programmato di fare una festa finta quella sera”.

“Voleva che cantassi con lei una canzone che stava inventando, ma io non sapevo le parole della canzone inventata che non avevo mai sentito prima”, ha detto Kristen Cook. E la lista di motivi continua. “Fare i genitori non è per i deboli”, ha scritto poi la donna a corredo del video.

E sono moltissimi i commenti dei genitori che si rivedono nel video di Cook, scrivendo tutti i motivi divertenti per i quali i loro figli se la sono presa con loro: “Mio figlio non mi ha parlato tutto il giorno perché non ho fatto guidare il cane mentre andavamo all’asilo”, scrive uno di loro.

“Mio figlio di quattro anni era arrabbiato con me stamattina perché non nevicava. Ha pianto per quasi un’ora. Viviamo nel sud della California”, scrive un altro. “Mia figlia ce l’ha con me perché voleva fare un pisolino con il pesce rosso. Fuori dalla boccia. Nel letto con lei”, commenta l’ultimo.