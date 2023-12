Erin Morrison, conosciuta come It’s the conscious mom su Instagram, ha condiviso la frase segreta che dice a sé stessa e ai suoi figli ogni giorno: “Puoi essere arrabbiato, ma non puoi essere cattivo”. Queste parole, infatti, aiutano lei e i suoi bambini a processare la rabbia: innanzitutto ricordando a se stessi che, anche se si è arrabbiati, non è lecito essere cattivi con chi ci circonda. Secondariamente, imparando che è importante affrontare le situazioni in maniera calma e controllata.

“Penso che gli adulti abbiano bisogno di sentire questa frase più dei bambini a volte, perché alla fine loro imparano da noi, giusto?”, ha detto Erin Morrison a commento del video, spiegando come molti adulti non abbiano per primi gli strumenti per gestire la rabbia.

“Ma il problema è proprio questo, che tutti lavoriamo con gli strumenti che abbiamo e la maggior parte di noi non ha gli strumenti per processare le proprie emozioni, per non parlare della rabbia. Quindi noi impariamo insieme ai nostri figli”. E ha continuato:

Più NOI adulti iniziamo a prenderci cura di questi bisogni, più siamo in grado di farlo per i nostri bambini. Quindi chiedetevi questa cosa, di cosa avete bisogno quando siete arrabbiati? Trovare la risposta sarà un potente strumento per guidare vostro figlio nei momenti di rabbia.

“Il secondo step è capire cosa fare quando siamo arrabbiati: possiamo parlarne, possiamo dire agli altri quanto siamo feriti, tristi, arrabbiati, possiamo prenderci del tempo per noi, possiamo giocare da soli, possiamo posso chiedere un abbraccio…” ha spiegato Morrison. “Ricorda che sono i piccoli cambiamenti che facciamo a generare cambiamenti grandi e duraturi. Ogni piccolo cambiamento che fai è importante”, ha poi concluso.

Moltissimi i commenti di approvazione degli utenti, molti dei quali riconoscono come questo problema riguardi molto spesso gli adulti prima che i bambini. Altri, invece, ringraziano Morrison per la frase: “Sì, parliamo di come le emozioni siano lecite, ma come dobbiamo elaborarle? Adoro questa frase! È facile da ricordare sia per me che per i miei figli!”, commenta uno di loro.