La sua rinuncia, per amore, ai titoli reali e alla vita di corte non destò lo stesso scalpore di quella di Harry e Meghan Markle, eppure la storia di Mako Komuro, nipote dell’imperatore giapponese Naruhito, è molto simile.ù

Nel 2021 Komuro, figlia del Principe Fumihito e della Principessa Kiko, ha sposato l’avvocato Kei Komuro, suo compagno di università, rinunciando così allo status di principessa e all’eredità, essendo lui non nobile.

Oggi, è arrivato da qualche giorno l’annuncio della maternità della principessa Mako, che sarebbe diventata mamma di un bambino, di cui si ignora ancora il sesso, come rivelato lo scorso 30 maggio dall’Imperial Household Agency. Naomasa Yoshida, Gran Maestro della Casa del Principe Ereditario, ha anche aggiunto che i genitori di Mako, assieme agli altri figli, la Principessa Kako, 30 anni, e il Principe Hisahito, 18 anni, sono felicissimi per la nascita del nipotino.

Non esistono foto ufficiali del neonato, ma solo foto paparazzate della coppia che spinge un passeggino.

In occasione del matrimonio, ha rivelato People, Mako Komuro ha rifiiutato un risarcimento del valore di 1,2 milioni di euro da parte del governo giapponese, cifra tradizionalmente concessa alle donne della famiglia reale che perdono il proprio status. Oggi, la coppia vive a New York e, durante l’annuncio del fidanzamento, la ormai ex principessa ha dichiarato “Per me, Kei è insostituibile: il matrimonio è stata una scelta necessaria per noi. Mi dispiace molto per l’inconveniente causato e sono grata a coloro che hanno continuato a sostenermi”.