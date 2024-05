L'ex ministro e la compagna diventeranno genitori di un maschietto, che nascerà in Germania, dove lei lavora.

Primo figlio in arrivo per l’ex ministro degli Esteri Luigi di Maio, oggi rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, che a settembre diventerà genitore assieme alla compagna Alessia D’Alessandro.

Il bambino, un maschio, come fa sapere Adkronos, nascerà in Germania, e avrà la doppia nazionalità; questo perché D’Alessandro ha padre italiano e madre tedesca, e lavora proprio in Germania da oltre 15 anni.

Dopo la fine della storia con Virginia Saba, con cui ha avuto una relazione durata quattro anni, Di Maio ha conosciuto l’attuale compagna; il primo scatto della coppia, “rubato” da un paparazzo, a Venezia, nel marzo 2023. La loro conoscenza, tuttavia, risalirebbe a molto prima, ovvero al 2018, quando D’Alessandro si era candidata alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Salernitano proprio per il Movimento 5 Stelle.

L’attuale compagna dell’ex leader del Movimento 5 Stelle parla cinque lingue e ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Poco dopo la resa pubblica della relazione, lei aveva anche condiviso un post su Instagram, abbracciata a Di Maio, con la caption “Innamoratevi”.