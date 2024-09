Ludovica Valli è diventata da qualche giorno mamma per la terza volta, della piccola Lola Di Gregorio, e ultimamente ha condiviso su Instagram una storia, ora non più visibile, in cui ha spiegato di aver voluto fare l’impronta della placenta, dopo questo terzo parto.

“Questa è l’impronta della placenta di Lola – ha scritto sui social Valli, la minore delle sue sorell – So che penserete che io sia davvero folle ma tagliarle il cordone e lasciare questo pezzo di “noi”, passate quelle due orette ancora legate tra di noi, è stata la cosa più difficile per me…”

Nel frattempo, l’ex tronista ha documentato nelle storie anche il primo incontro di Lola con i fratelli Anastasia e Otto Edoardo, dopo aver lasciat la clinica ed essere tornata a casa con la terzogenita.

Per le ostetriche e le ginecologhe che fanno l’impronta della placenta questo è un rituale per “dare a quest’organo magico la sacralità che merita – si legge ad esempio in un articolo di Merate online -Non importa in quale parte del mondo nasciamo, se vivremo in un palazzo d’epoca, in una villa con piscina, in una capanna oppure in un igloo, in una casa calda e silenziosa o in una fredda e caotica… se avremo una mamma amorevole, o una mamma che affiderà la nostra crescita ad un’altra mamma. La placenta sarà sempre la nostra prima casa, fonte di nutrimento, radice e origine di ognuno, geneticamente uguale a noi, unione con nostra madre”.