Archiviati gli Internazionali di tennis che si sono svolti recentemente a Roma, dove è stato sconfitto dal poi vincitore Alcaraz, Lorenzo Musetti ha annunciato un’ottima notizia, di altro tipo: il ventitreenne tennista carrarese è infatti in attesa del secondo figlio insieme alla compagna Veronica Confalonieri, dopo Ludovico, nato nel marzo del 2024.

Ad annunciarlo proprio la coppia, attraverso un post pubblicato su Instagram.

“La famiglia si allarga” è la caption, semplicissima, scelta dai due, accompagnata dall’hashtag con il numero 4.

Ancora non si conosce né la data prevista per l’arrivo del secondogenito, né il sesso, ma non è escluso che nei prossimi giorni Musetti e la compagna possano aggiungere altre informazioni.

Lorenzo Musetti, attuale numero 8 del ranking ATP, e la compagna si sono conosciuti nel 2020, appena diciottenni, proprio grazie al tennis, e alla sorella di lei, Valentina Confalonieri, ex tennista e oggi allenatrice e moglie del tennista Gianluca Mager.

La storia d’amore è stata ufficializzata nel 2022, grazie a una serie di foto scattate durante una vacanza alle Maldive; l’arrivo di Ludovico, come ha rivelato la stessa Confalonieri in un’intervista, non era stato preventivato, ma ha comunque portato un’immensa gioia nelle loro vite: “La gravidanza inattesa è stato un momento destabilizzante ma poi Lorenzo si è sentito in dovere di diventare grande per nostro figlio”ha dichiarato.