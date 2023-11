Kendra Barnes, tiktoker e mamma di due bambini, ha scritto un dolce pensiero per il suo secondogenito sui social. Nel video, la donna ha condiviso alcune sensazioni riguardo al suo diventare mamma per la seconda volta, spiegando la paura di non essere abbastanza e la differenza di emozioni provate rispetto alla prima gravidanza.

“Sei il secondo”, ha esordito la donna nel suo video TikTok. “Non nel mio cuore, ma prima di te ce n’è stato un altro. Sì, con te è stato diverso. Non c’è stato nessun gender reveal. Nessun baby shower. Non abbiamo letto tutti i libri né controllato le app ogni settimana per vedere a quale verdura somigliavi come dimensioni”.

Non ho scattato altrettante foto, non ho trascorso ogni momento a pensare al modo in cui i tuoi capelli avrebbero potuto arricciarsi sulle punte in un afoso giorno d’estate. La mia mente era maggiormente impegnata; il mio corpo più stanco. Le preoccupazioni di chi sta per diventare mamma per la prima volta erano svanite, e i miei pensieri andavano alla paura di non essere abbastanza per te. Mi chiedevo in che modo il mio cuore avrebbe potuto essere abbastanza grande, come avrei potuto riuscire a dividere il mio tempo, le mie energie e il mio amore in modo equo.

“Mi hai insegnato quanto posso essere forte e mi hai dato una sicurezza che mi era mancata la prima volta”, dice Barnes. “Ma più di tutto, amore mio, mi hai insegnato che il cuore ha una grandezza illimitata e che l’amore è l’antidoto alla paura”.

“Quindi, è così. Non mi hai reso mamma. Ma di sicuro mi hai insegnato ad essere una madre migliore”, ha concluso la donna. Le parole di Barnes erano state scritte in un post Facebook pubblicato nel 2019: solo in seguito la dedica è diventata un video TikTok il quale, dopo essere diventato virale, viene ancora oggi commentato e postato da milioni di utenti, che condividono le sensazioni della donna.

Sono infatti tantissimi i commenti degli utenti che si rivedono nei pensieri e nelle preoccupazioni di Barnes: “Voglio un secondo bambino ma ho tantissima paura che non amerò il nuovo bambino come amo mia figlia, non ho mai provato un amore così e non so se potrò farlo”, scrive una mamma. “Questo è quello che ho provato con il mio secondo figlio, grazie per averlo reso a parole”, scrive un’altra.

“Ma vuoi bene al primo come hai sempre fatto?”, commenta un’altra ancora. Al che, Kendra Barnes ha risposto: “Certamente. Anzi anche di più se possibile, perché li vedi crescere e aiutare e amare i loro fratellini”.