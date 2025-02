Che il lockdown abbia avuto conseguenze importanti sulla psiche di tutti noi era qualcosa che chiunque aveva intuito, ma uno studio molto recente ha rilevato che il periodo di isolamento forzato dovuto alla pandemia di Covid ha letteralmente cambiato la percezione della realtà nei bambini.

Una ricerca dell’UC Merced, esaminando i dati che aveva iniziato a raccogliere prima della pandemia, ha infatti scoperto che i bambini di età compresa tra 3 anni e mezzo e 5 anni e mezzo sottoposti a test prima e dopo i lockdown per il Covid presentano una lacuna significativa in una abilità cognitiva fondamentale; la lacuna è particolarmente evidente nei bambini che vengono da famiglie con risorse finanziarie scarse e negli adulti che hanno un basso livello di istruzione, e parliamo della capacità di riconoscere la falsa credenza.

Come spiegato da Rose Scott, autrice principale dello studio e professoressa di psicologica dello sviluppo, “È stato notevole vedere il calo delle prestazioni dei bambini. In uno dei compiti nel mio laboratorio, i bambini hanno eseguito il test prima che la pandemia potesse passare a 2 anni e mezzo. Subito dopo i lockdown, abbiamo visto bambini di 5 anni non superarlo”.

Il test si chiama comprensione della falsa credenza, ed è la capacità di riconoscere che le altre persone possono essere sbagliate.

La comprensione delle false credenze, come passaggio fondamentale per distinguere la mente dalla realtà, svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della cooperazione sociale, della comunicazione e dell’apprendimento. Nel primo gruppo testato erano presenti 94 bambini, a ciascuno dei quali sono stati assegnati tre compiti legati alla falsa credenza. In uno di questi, il bambino osservava un burattino, di nome Piggy, che metteva un giocattolo in uno dei due contenitori e lasciava il palco. Successivamente, un altro burattino spostava il giocattolo nell’altro contenitore. Piggy tornava quindi sulla scena.

Il bambino veniva poi interrogato su dove Piggy avrebbe cercato il giocattolo. Se le capacità di falsa credenza del bambino erano sviluppate, avrebbe risposto che Piggy avrebbe cercato il giocattolo nel primo contenitore, nonostante il bambino sapesse che il giocattolo non fosse più lì. Le ricerche attuali concordano sul fatto che le competenze legate alla falsa credenza si sviluppano significativamente nei primi cinque anni di vita, come affermato da Scott.

Un bambino che rimane indietro nel suo sviluppo cognitivo può affrontare difficoltà nell’interazione con i coetanei o nei compiti scolastici, come ha sottolineato Scott. “Pensa a cosa deve fare un bambino per interagire con gli altri in classe: desidera fare amicizia, ma deve essere in grado di considerare altre prospettive per avere interazioni sociali efficaci – ha spiegato – Per esempio, ‘So che tu vuoi giocare con questo, ma io voglio giocare con quest’altro’. Si tratta di essere capaci di tenere a mente entrambi i punti di vista e continuare a interagire”.

Nel compito citato, l’80% dei bambini di 5 anni nel gruppo pre-lockdown ha superato il test. Nel gruppo post-lockdown, tuttavia, il tasso di successo è sceso al 63%. Tra i bambini di 5 anni provenienti da famiglie con basso livello socioeconomico, solo il 51% ha superato il test, un risultato simile a quello che ci si aspetterebbe lanciando una moneta. Sono state valutate le competenze linguistiche dei bambini e lo stato socioeconomico delle loro famiglie, misurato in base al reddito annuale e al titolo di studio più elevato di uno dei genitori. I test per il primo gruppo sono stati eseguiti tra agosto 2019 e marzo 2020, poco prima dell’inizio della pandemia.

Un secondo gruppo simile è stato testato a partire da settembre 2021. I bambini del gruppo post-pandemia, provenienti da contesti socioeconomici più bassi, hanno mostrato un calo significativo delle abilità cognitive rispetto al gruppo pre-pandemia. I bambini provenienti da famiglie con un livello socioeconomico più elevato, invece, hanno registrato effetti cognitivi minori a causa dei lockdown.

Perché la differenza era più marcata per i bambini di famiglie a basso reddito? Sebbene i dati dello studio non forniscano una risposta definitiva, Scott ha suggerito che, oltre alla chiusura degli asili e alla sospensione degli incontri di gioco, il lockdown potrebbe aver creato enormi pressioni finanziarie e mentali sui genitori a basso reddito, riducendo la comunicazione con i figli. Questo, a sua volta, avrebbe portato i bambini a passare più tempo in modo passivo davanti a dispositivi elettronici, attività legata a una minore comprensione delle false credenze.

I test di follow-up del 2023 su alcuni membri del gruppo post-pandemia hanno confermato che i punteggi bassi nella comprensione delle false credenze persistevano. “I risultati erano ancora lì, persistenti come un’onda”, ha commentato Scott. Nel mese di marzo, Scott ha presentato i risultati rivoluzionari dello studio a una conferenza a Pasadena, suscitando un forte interesse. Da allora, l’attenzione sullo studio è aumentata rapidamente, soprattutto dopo la pubblicazione dei risultati a novembre.

“Ogni volta che ne parlo, altri colleghi mi dicono, ‘Oh, mio Dio, è proprio questo. È ciò che stiamo osservando nei nostri dati'”, ha dichiarato Scott. A dicembre, un collega di un’altra università le ha scritto per condividere che lo studio della UC Merced spiegava molte delle osservazioni riguardanti la cognizione sociale post-pandemia dei bambini. “Penso che ci siano probabilmente più dati su questo”, ha detto Scott. “Il punto è che molte persone non avevano pensato a esaminare i bambini prima dell’età scolare.”