Liz Atkinson chiede aiuto per ritrovare il peluche con le ceneri del figlio: "Ho bisogno di riaverlo con me"

"Aiutatemi a trovare Bruce": una mamma statunitense lancia un appello via social per ritrovare il pupazzo preferito del figlio Gabryel, morto diversi anni fa, e che contiene le sue ceneri.

Arriva direttamente dalla Florida l’annuncio pubblicato via social da Liz Atkinson, una mamma statunitense che sta chiedendo aiuto per ritrovare un peluche smarrito. Il giocattolo conteneva le ceneri del figlio e sembra essere scomparso nel corso di una gita al parco divertimenti Disney: “Aiutatemi a trovare Bruce”, recita il post condiviso su Facebook dai familiari.

Scomparso all’età di sette anni, il piccolo Gabryel custodiva con cura il suo pupazzo preferito, un elefantino azzurro di nome Bruce con un cuore rosso cucito sulla pancia. Dopo la morte del bambino, i genitori hanno deciso di conservare le ceneri all’interno dell’amato peluche:

A Gabryel è stato dato questo elefante in terapia intensiva neonatale ed è stato con lui a ogni intervento chirurgico (oltre 50) e ricovero (troppi per contarli). Ci ha dormito tutte le notti e da quando è morto io e mio marito l’abbiamo tenuto nel nostro letto con noi. Si chiama Bruce.

In memoria del piccolo, nell’aprile del 2023, la famiglia si è recata in visita a Disney World, in Florida, insieme al secondo figlio, Sebastyan, portando con sé anche il peluche di Gabryel. Visitare il noto parco divertimenti, infatti, era uno dei sogni del primogenito e, in occasione di quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, gli Atkins hanno deciso di raggiungere il resort.

La coppia ha realizzato di aver perso Bruce soltanto verso la fine del viaggio. Il 7 maggio 2023 hanno lanciato un appello con un post su Facebook, in cui la madre chiede aiuto per ritrovare l’elefantino smarrito, spiegando le dinamiche dell’accaduto:

Spesso, durante le gite, si rischia di fare confusione e pensavo che il pupazzo si fosse cacciato da qualche parte (anche se è molto strano da parte mia, di solito, infatti, mi ricordo dove lascio le cose durante i viaggi, grazie al cielo). Una volta arrivati a casa, lunedì 1 maggio, ho cercato ovunque, in ogni borsa, ma era sparito.

“Se foste riusciti a trovare Bruce o l’avete visto in giro, per favore, contattatemi in privato. Ho bisogno di riaverlo con me”, conclude la mamma di Gabryel.