"Non sono una mamma normale, sono una mamma in postpartum": il potente post di Lindsay Lohan

Lindsay Lohan e il marito Bader Shammas sono diventati genitori. L’attrice trentasettenne ha dato alla luce suo figlio Luai poche settimane fa, e ora sfoggia con orgoglio la sua pancia postpartum in un selfie allo specchio su Instagram:

“Sono molto orgogliosa di quello che questo corpo è riuscito a fare durante questi mesi di gravidanza e adesso, riposo. Avere un figlio è la gioia più grande del mondo!” scrive. “Perché non sono una mamma normale, sono una mamma postpartum” conclude, citando il suo film più iconico, Mean Girls.

Lohan, che vive ora a Dubai con il marito, ha scelto un nome arabo per il bambino: Luai, infatti, è un termine che significa “scudo”, e per estensione anche “protettore”. Questo per onorare le origini di Shammas, finanziere di Credit Suisse nato in Kuwait. La coppia ha anche deciso di rimanere a vivere nella città emiratina, molto amata da Lindsay Lohan. “Qui è molto sicuro, e le scuole sono ottime. È distaccato da tutto quello che conosco… È bello avere un mondo separato che sia solo mio” aveva raccontato lo scorso anno a Interview.

L’attrice e il marito già da tempo parlavano di allargare la famiglia, fino a marzo, con l’annuncio della gravidanza sui social.

Lohan ha documentato le tappe della sua gravidanza su Instagram postando spesso fotografie che la ritraevano con il pancione, foto della cameretta pronta e del baby shower. La coppia è tuttavia molto riservata e condivide poche informazioni con i fan: nessuno, fino a luglio 2022, aveva scoperto che si fossero sposati in segreto nel mese di aprile dello stesso anno!

“Sono la donna più fortunata del mondo” scriveva su Instagram all’indomani del sì. “Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”.