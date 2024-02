La cantante ha scritto un dolce post Instagram dedicato a sua figlia, che compie due anni: “Spero di accompagnarti in un mondo di pace”.

Levante ha fatto gli auguri alla figlia Alma Futura, che oggi, 13 febbraio 2024, compie due anni. A corredo di un dolce post Instagram nel quale la tiene in braccio, la cantante ha scritto: “(Dopo due anni) Rispondiamo ancora con la vita e col futuro”.

“Alma, spero di accompagnarti in un mondo di pace”, ha poi aggiunto la cantante, al secolo Claudia Lagona. “Buon compleanno amore della mia vita. Grazie”.

Dopo la nascita della bambina, Levante aveva sofferto di depressione post-partum, condizione della quale aveva parlato nella canzone Vivo, presentata al Festival di Sanremo 2023. “L’ho scritta il 4 marzo del 2022. Mia figlia Alma Futura era nata il 13 febbraio. Attraversavo il periodo delicato del post-parto”, aveva detto a TV Sorrisi e Canzoni. “La luce della bellezza di aver messo al mondo una vita, la tristezza di non riconoscermi più, l’impazzimento degli ormoni e il desiderio di riappropriami del corpo”.

“Oscillando tra stati d’animo costantemente opposti, ho desiderato ritrovare un equilibrio nonostante la depressione”, aveva spiegato Levante in un’altra occasione, parlando con L’Espresso. “Al centro del brano c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, in un elenco serrato di desideri che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale”

“Riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, nonostante la trasformazione repentina, e gioirne, significa potersi sentire ancora magicamente vivi”, aveva concluso.

La piccola Alma è figlia di Levante, oggi 36 anni, e di Pietro Palumbo, avvocato palermitano. La coppia è molto riservata, e si conoscono pochissimi dettagli su di loro. In un’occasione, la cantante aveva raccontato come si fossero conosciuti: “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”, riporta Today.