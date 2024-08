Lea Michele e il marito Zandy Reich sono diventati di nuovo genitori, rendendo così Ever Leo, il primogenito di 4 anni, un fratello maggiore; la coppia ha annunciato via Instagram, domenica 25 agosto, l’arrivo di una femminuccia, Emery Sol.

“I nostri cuori sono così pieni” si legge nella caption del post, pubblicato dall’attrice resa famosa dalla serie musical Glee, dove ha conosciuto anche l’ex compagno Cory Monteith, in seguito morto nel 2013 a causa di un mix letale di alcol ed eroina.

Pochi giorni prima della nascita della figlia, Michele ha festeggiato il quarto compleanno di Ever su Instagram pubblicando una foto in cui lo abbracciava.

Recentemente, parlando della seconda gravidanza, annunciata a marzo, Lea Michele ha raccontato quanto la trovasse diversa rispetto alla prima esperienza, anche per il fatto di essere rimasta incinta e aver partorito in piena pandemia di Covid. “È stata un’esperienza incredibilmente diversa, essere incinta di Ever – ha dichiarato a People – Eravamo in California, ed eravamo in una pandemia. Quindi si trattava di passare molto tempo a casa e di fare pochissime attività . E ora, è New York, sono le strade trafficate. Sto lavorando, sono una mamma , ed è molto diverso”.

Per Michele e Reich nessun “segreto” circa il sesso del bebè: il giorno della festa della mamma l’attrice aveva rivelato ai followers di essere in attesa di una femmina.