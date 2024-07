Ogni gravidanza è a se stante, anche per la stessa donna, e se ci sono persone, come Francesca Sofia Novello, che ritengono la seconda meno emozionante della prima, altre ne sottolineano le diversità, per motivi differenti.

La star di Glee Lea Michele, ad esempio, attualmente incinta della sua seconda figlia, ha parlato con Motherly di quanto trovi diversa questa gravidanza rispetto a quella del figlio Ever, che ora ha 3 anni.

“Innanzitutto, quando ero incinta di nostro figlio, eravamo dall’altra parte del Paese. Era una pandemia globale – ha spiegato l’attrice – Eravamo bloccati a casa. Ho avuto molte complicazioni durante quella gravidanza, ed è stata un’esperienza completamente diversa, dai cibi che desideravo ardentemente a come mi sentivo. Praticamente sono come la notte e il giorno”.

Adesso la famiglia si è trasferita a New York, mentre prima, durante la pandemia di Covid, la star e il marito Zandy Reich vivevano in California.

“Alla fine della giornata, sono comunque super grata per entrambe le mie gravidanze, per l’energia che ho, e amo davvero essere incinta – ha proseguito – E sono così grata di avere l’energia, soprattutto in questo momento, per poter ancora giocare con mio figlio e correre in giro con lui mentre sono all’ultima tappa di questa gravidanza. Penso che sia un dono davvero grandioso”.

Michele, come molte altre future seconde mamme, ha spiegato che intende godersi ogni momento con Ever prima che diventi un fratello maggiore: “Mio marito e io stiamo cercando di goderci il più possibile questo tempo con nostro figlio prima di diventare una famiglia di quattro persone”, dice. Durante la gravidanza, hanno fatto dei piccoli viaggi solo loro tre, hanno visto spettacoli di Broadway e hanno arricchito il loro tempo a casa con coccole extra.

Ma non vede l’ora di “comprare tutti i fiocchi” e godersi il tempo con la sua bambina prima di continuare a lavorare sulla sua carriera. “In questo momento mi sto solo ambientando a questo nuovo ruolo di futura mamma di due bambini”, dice Michele con un sorriso. “‘Funny Girl’ – il musical di Boradway cui è stata protagonista – è stato meraviglioso, ma sapevo che avrei voluto prendermi una piccola pausa quando l’avrei finito, e ora sono molto emozionata per i progetti che ho in programma dopo l’arrivo della bambina”.