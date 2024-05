Fonte: Taylor Hill/Getty Images - Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

La modella e l'attrice hanno mostrato i pancioni sul red carpet del tradizionale evento benefico che si è svolto a New York.

The Garden of Time, questo il tema del Met Gala 2024; l’evento mondano, organizzato da Vogue, è andato in scena anche quest’anno il primo lunedì di maggio al Metropolitan Museum, vedendo sfilare sul tappeto rosso tantissime celebrity che hanno cercato, a modo loro, di interpretare il tema.

Lasciando da parte gli eccessi e le stravaganze delle passate edizioni, quest’anno il Met ha regalato outfit decisamente più sobri e improntati all’eleganza, perfettamente in linea con il titolo della mostra del Museo, Sleeping Beauties – Reawakening Fashion. E sul red carpet hanno sfilato, tra le altre, due star incinte, la modella britannica, fondatrice dell’associazione Gurls Talks, Adwoa Aboah, e l’attrice, famosa per la serie Glee, Lea Michele.

Aboah ha scelto un due pezzi di H&M rosso, composto da una mantella in organza di seta rossa con volant di tulle a forma di petalo sopra una bralette ricamata con strass, abbinata a una gonna con orlo a palloncino in taffetà di seta rossa coordinata, che lasciava scoperto il pancione pronunciato, sulla scia della moda lanciata da Rihanna tempo fa.

In lungo la 37enne Michele, che ha indossato un abito celeste di Rodarte con fiori bianchi sul corpetto e sulla tracolla monospalla, attingendo appieno al tema della serata “Il giardino del tempo”. L’attrice ha poi optato per un make up di Kale Teter e i capelli semplici.

Mamme VIP Lea Michele, in arrivo il primo figlio dopo il dolore per la perdita di Cory Lea Michele è incinta; aspetta il primo figlio dal marito Zandy, dopo il dolore passato per la morte del collega e compagno di vita Cory Monteith,...

Già mamma di Ever, avuta tre anni fa, recentemente lei e il marito Zandy Reich hanno annunciato sui soical di aspettare il loro secondo figlio insieme. Condividendo le foto del suo pancione su Instagram il 27 marzo, Michele ha scritto: “Mamma, papà ed Ever sono felicissimi”, aggiungendo un emoji a forma di cuore giallo.