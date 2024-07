Incinta della sua seconda figlia, come da poco annunciato assieme al compagno Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello ha trovato un po’ di tempo per rispondere, nelle storie Instagram, alle domande dei followers proprio a tema gravidanza.

La modella ha spiegato di fare molta più fatica rispetto alla prima gravidanza, definendosi più ” stanca e irascibile”. Aggiungendo di stare molto bene, e di non avere mai sofferto di nausee, Novello ha aggiunto che “La seconda gravidanza è diversa sotto alcuni aspetti. Io avendo già una bimba di due anni, faccio chiaramente un po’ più fatica rispetto alla prima gravidanza. Sono un pochino più stanca, più irascibile. Faccio fatica a tenerla in braccio perché mi fa male la schiena. Lei rimane più nervosa e la gestione è un po’ più complicata. A livello emotivo, poi, essendo la seconda gravidanza sono consapevole di tutto quello che mi sta succedendo, di come cambierò, di cosa dovrò fare, degli esami da fare, ho più consapevolezza, mentre nella prima è tutto nuovo, è tutto un’emozione”.

Già mamma di Giulietta, che ha compiuto due anni lo scorso 4 marzo, Novello prosegue: “È bello vedere l’ecografia, i primi calcetti, ma è tutto meno emozionante rispetto alla prima”. Proprio alla primogenita lei e Rossi hanno cercato di spiegare l’arrivo della sorellina: “Glielo abbiamo detto subito, ma non penso che abbia capito bene. Le parlo tanto, glielo dico, le faccio vedere la pancia, le leggo un sacco di libri… Ma non vede ancora questo cambiamento in me perché ancora la pancia non è così grande”.

E ha aggiunto di aver già deciso il nome da dare alla seconda bimba, ma di volerlo rivelare solo al momento del parto.