Altro bebè in arrivo per l'ex campione di motociclismo e la compagna. E sarà un'altra femmina, che arriverà a far compagnia a Giulietta.

Sta per arrivare un altro bebè in casa Rossi – Novello. L’ex campione di motociclismo Valentino Rossi e la compagna, Francesca Sofia Novello, hanno infatti annunciato sui rispettivi social di aspettare un altro figlio, dopo Giulietta, arrivata poco più di due anni fa.

E sarà un’altra femmina, come spiegato dalla coppia nella caption del post, molto spiritoso, con lui in camice bianco e stetoscopio a richiamare il soprannome con cui era conosciuto sulle piste, “the doctor”: “È sicuramente una femmina, Dottore!”. La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”.

News "Aspettiamo il nostro nuovo migliore amico", Georgia May Jagger è incinta Georgia May Jagger, terzogenita del rocker Mick Jagger e dell'ex moglie Jerry Hall, è incinta del primo figlio. Ad annunciarlo proprio lei su Inst...

Dopo aver lasciato le corse nel 2020, con un palmarès incredibile che esibisce 9 titoli iridati in carriera, Rossi si è lanciato sulle quattro ruote, prendendo recentemente parte alla 24 Ore di Le Mans a bordo di una Bmw del team Wrt,e poi alla gara di Spa, in Belgio, partecipando ai campionati Wec e Gt World Challenge. Anche l’azienda di Tavullia va alla grande, così come il team di Moto Gp, Vr46, che l’anno prossimo potrebbe prendere il posto della Pramac, diventando la nuova cantera Ducati. Alle gioie professionali si è aggiunta adesso anche quella di un’altra figlia in arrivo, con la compagna con cui fa coppia da sei anni.

“Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile – aveva dichiarato tempo fa a La Stampa – ma è ancora piccola e so che quando crescerà diventerà più impegnativo […] pensi che avere un bambino sia un peso e gli amici non ti aiutano, ti ricordano che non potrai più svegliarti a mezzogiorno. Forse la gente è un po’ più pigra, vedono un figlio come una perdita di tempo, ma è un peccato perché è un’esperienza che consiglio a tutti”.