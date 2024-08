L'ex conduttrice di tg pubblica un video divertentissimo in cui elenca tutto ciò che una mamma fa in vacanza con i figli.

Le vacanze, quando si hanno bambini piccoli, non possono mai definirsi davvero “di relax” per i genitori, perché la cura e la responsabilità verso i figli non si esaurisce di certo lontano da casa. Fra i tanti genitori che hanno affrontato il tema, con l’approssimarsi delle ferie, la ex conduttrice di telegiornali Kayla Sullivan, diventata celebre sui social per i suoi video in cui condivide la sua vita da mamma, ne ha pubblicato uno su TikTok particolarmente divertente.

“Ciao, Kayla Sullivan vi racconta in diretta dal lago dove presumibilmente mi trovo in vacanza – dice Sullivan, in costume da bagno intero nero – Dico presumibilmente perché le autorità stanno ancora lavorando per stabilire quando avrò la possibilità di rilassarmi”.

Sullivan aggiunge: “Posso confermare che sono costantemente in ansia per il fatto che mio figlio possa cadere in acqua o subire qualche tipo di grave lesione qui. Le ricerche dimostrano che i bambini cercheranno di resistere alle misure preventive, come indossare un giubbotto di salvataggio e la crema solare. Il mio dice, e cito: ‘È troppo stretto!’ ‘Ho troppo caldo!’ o ‘Me l’hai messa negli occhi!'”.

Conclude il suo esilarante “notiziario” dicendo “Le fonti dicono, resisti! Questi sono ricordi che dureranno una vita”.

Alla fine del suo video, Sullivan aggiunge un’altra battuta esilarante: “Ultima notizia: a quanto pare ho dimenticato accidentalmente di radere un’intera porzione della mia gamba sinistra. Ti restituisco la linea”.

Nei commenti, altri genitori hanno condiviso le loro storie per dimostrare che Sullivan non era sola nella sua esperienza di vacanza: “I genitori non vanno in vacanza… vanno in VIAGGIO”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggunto “Ho appena sentito qualcuno dire che non è relax, è trasferimento. Semplicemente prendersi cura dei propri figli in un altro posto”. Infine un papà ha scritto “Gli esperti dicono che tra 6 anni potrai rilassarti”.