Essere celebrity significa anche pagare lo scotto di ritrovarsi spesso protagonisti, loro malgrado, di pettegolezzi e rumors, e quelli sulla gravidanza sono senza dubbio fra i più gettonati.

Stavolta è toccato a Lady Gaga sentir parlare di “pancino sospetto”, dopo la pubblicazione di alcune foto che la ritraevano al matrimonio della sorella Natali Germanotta.

La star di Shallow è sempre stata piuttosto aperta col suo pubblico, tanto da raccontare senza filtri dello stupro subito a 19 anni e della gravidanza, interrotta, che ne è seguita; e nel passato ha parlato anche del progetto di una maternità, dichiarando “Non vedo l’ora di diventare mamma. Non è incredibile quello che possiamo fare? Possiamo tenere un essere umano dentro e farlo crescere. Poi viene fuori, e mantenerlo in vita è il nostro lavoro”, ma in questo caso ha voluto smentire le voci che la vorrebbero in attesa di un figlio con il compagno, l’imprenditore Michael Polansky, cui è legata da 4 anni. E lo ha fatto con un video pubblicato su TikTok, utilizzando una canzone di Taylor Swift.

Non sono incinta – si legge nella caption – sto solo piangendo di brutto in palestra

In sottofondo, Down Bad, canzone contenuta nell’ultimo album di Swift, The Tortured Poets Department.

E proprio Taylor Swift è voluta intervenire in difesa della collega, dichiarando